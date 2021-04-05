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Mevlevi'de 6-15 Nisan tarihlerinde top atışı yapılacak

05 Nisan 2021 Pazartesi 15:45
Mevlevi'de 6-15 Nisan tarihlerinde top atışı yapılacak
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BELİRTİLEN TARİHLERDE BÖLGELERE GİRMEK YASAK

Güzelyurt Kaymakamlığı, 6-15 Nisan tarihlerinde Mevlevi Ağır Silah Atış Alanı’nda top atışı yapılacağını duyurdu.

Güzelyurt Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 08.30-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek atış nedeniyle belirtilen bölgeler “tehlikeli ve yasak bölge” ilan edildi.

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Yasak ilan edilen bölgeler şöyle;

a. Batıda: Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusu-Kalkanlı 700 metre doğusundan geçen hattının doğusu

b. Doğuda: Tutukçu T. - Gürkan Burnu hattının batısı,

c. Güneyde: Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Soğan T. 500metre  doğusu hattının kuzeyi,

d. Kuzeyde: Kalkanlı 700metre doğusu-Gürkan Burnu hattının kuzeyi.

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Son Güncelleme: 05.04.2021 16:17
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