banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meteoroloji’den uyarı
Meteoroloji’den uyarı
Birkan'a son veda
Birkan'a son veda
Genel Başkan danışmanından 2. sıra adayına FETÖCÜ suçlaması
Genel Başkan danışmanından 2. sıra...
Erdoğan’ı boykot eden CTP Ankara’ya nasıl gidecek?
Erdoğan’ı boykot eden CTP Ankara’ya...
banner405

Mevlevi bölgesindeki patlamamış mühimmatlarla ilgili uyarı…

10 Ocak 2022 Pazartesi 19:00
Mevlevi bölgesindeki patlamamış mühimmatlarla ilgili uyarı…

GÜZELYURT KAYMAKAMI ORAKÇIOĞLU: “ŞÜPHELİ VE YABANCI CİSİMLERLE İLGİLİ 39. TOPÇU ALAY KOMUTANLIĞI’NA BİLGİ VERİLMELİ…”
Mevlevi bölgesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek patlamamış mühimmatlar bulunduğu açıklanarak, şüpheli ve yabancı cisimlerle ilgili 39. Topçu Alay Komutanlığı’na bilgi verilmesi istendi.
Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

banner341
“14-31 Aralık 2021 ile 03-07 Ocak 2022 tarihleri arasında Mevlevi bölgesinde yapılan ağır silah atışlarında tüm aramalara rağmen yerleri tespit edilemeyen patlamamış mühimmatlar bulunmaktadır.
Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden bu mermilerin imha edilebilmesi için bahse konu bölgede ne olduğu anlaşılamayan ve/veya patlayıcı madde olduğundan şüphelenilen yabancı cisimler tespit edildiğinde derhal 39, Topçu Alay Komutanlığı’na bildirilmesi gerekmektedir.”
 

banner360
Son Güncelleme: 10.01.2022 21:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Ataoğlu: “Asgari ücrette 7 bin TL brüt, 6 bin 90 TL nette ısrarcıyız”
Ataoğlu: “Asgari ücrette 7 bin TL brüt, 6 bin 90 TL nette ısrarcıyız”
Tatar, Birkan Uzun hakkında TAK’a açıklamalarda bulundu
Tatar, Birkan Uzun hakkında TAK’a açıklamalarda bulundu
Ulusal Birlik Partisi: “Birkan Uzun’un diktiği bayrağı zirvede taşımaya devam edeceğiz”
Ulusal Birlik Partisi: “Birkan Uzun’un diktiği bayrağı zirvede taşımaya devam edeceğiz”
Tarım Dairesi’nden uyarı
Tarım Dairesi’nden uyarı
KKTC’de 1 haftada 74 kaza meydana geldi
KKTC’de 1 haftada 74 kaza meydana geldi
2021 yılında 882 yangın meydana geldi
2021 yılında 882 yangın meydana geldi
1 haftada 10 yangın çıktı
1 haftada 10 yangın çıktı
Yağmur Perşembe’ye kadar sürecek
Yağmur Perşembe’ye kadar sürecek
Bakterilerin, düşünüldüğünden daha gelişmiş olduğu belirlendi
Bakterilerin, düşünüldüğünden daha gelişmiş olduğu belirlendi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim