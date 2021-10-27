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Mevlevi bölgesinde havan atışları yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı, 1-12 Kasım tarihleri arasında Mevlevi bölgesinde havan atışları yapılacağını duyurdu. 

27 Ekim 2021 Çarşamba 11:00
Mevlevi bölgesinde havan atışları yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, atış yapılacak tarihlerde 07.00 ile 21.00 saatleri arasında can ve mal emniyeti açısından aşağıda belirtilen bölgelere girilmemesi gerektiği vurgulandı.

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Bölgeler şöyle belirtildi:

“a. Batıda: Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. Doğusundan geçen hattın doğusu; 
b. Doğuda: Tutukçu T. Gürkan Burnu hattının batısı;
c. Güneyde: Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusu- soğan T . 500 m. Doğusu hattının kuzeyi.
d. Kuzeyde: Kalkanlı 700m. Doğusu- Gürkan Burnu hattının kuzeyi.”

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Son Güncelleme: 27.10.2021 11:18
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