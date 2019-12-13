Mevlevi bölgesinde 14-27 Aralık tarihlerinde havan atışı yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, atış yapılacak günlerde 07.00 ile 21.00 saatleri arasında can ve mal güvenli açısından şu bölgelere girilmemesi gerektiği kaydedildi:
“Batıda: Yuvacık köyü 500m. Güneydoğusu – Kalkanlı 700 m. Doğusundan geçen hattın doğusu,
13 Aralık 2019 Cuma 11:55
Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, atış yapılacak günlerde 07.00 ile 21.00 saatleri arasında can ve mal güvenli açısından şu bölgelere girilmemesi gerektiği kaydedildi:
Son Güncelleme: 13.12.2019 15:56