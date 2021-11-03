Mevlevi bölgesinde 13-14-15 Kasım’da havan atışları yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı, tarafından yapılan açıklamada atış yapılacak tarihlerde saat 07.00 ile 21.00 arasında, can ve mal emniyeti açısından belirtilen bölgelere girilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.
Son Güncelleme: 03.11.2021 12:11
Güzelyurt Kaymakamlığı, 13-14-15 Kasım tarihlerinde Mevlevi bölgesinde havan atışları yapılacağını duyurdu.
Güzelyurt Kaymakamlığı, tarafından yapılan açıklamada atış yapılacak tarihlerde saat 07.00 ile 21.00 arasında, can ve mal emniyeti açısından belirtilen bölgelere girilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.