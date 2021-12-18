Mevlana, vuslatının 748. yılında KKTC’de anıldı

Yunus Emre Enstitüsü’nden verilen bilgiye göre, 10-17 Aralık 2021 tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının katılımıyla ve Yakın Doğu Üniversitesi Rumi Çalışmaları Merkezinin de destekleriylegerçekleştirilen etkinliklerde tasavvuf müziğinden örnekler ve sema törenleri yer aldı.



