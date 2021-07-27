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Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı kuruldu

İş insanı Mustafa Başman ve merhume eşi Mevhibe Başman adına, “Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı” kuruldu.

27 Temmuz 2021 Salı 19:45
Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı kuruldu

Vakıf adına yapılan yazılı açıklamada, Vakfın; eğitim, sağlık, spor ve kültür alanlarının gelişmesine katkı koymak amacıyla kurulduğu belirtildi.

Yetenekli fakat maddi imkanları kısıtlı gençlerin eğitim, ihtisas ve staj almalarına yardımcı olmak; 
kreş, ilkokul, ortaokul, lise, kitaplık, laboratuar ve öğrenci yurdu yaptırmak; sağlık tesisleri kurmak, donatmak, işletmek, kurulmuş ve kurulacak sağlık tesislerine katkıda bulunmanın Vakfın hedefleri arasında olduğu belirtildi.

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Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı’nın Mütevelli Heyeti 5 üyeden oluşuyor. 3 yıl için seçilen heyette Ali Başman, Osman Başman, Pınar Başman Süren, Niyazi Akman ve Savaş Atakan yer alıyor.
Aynı süre için seçilen Vakfın Yönetim Kurulunda ise Pınar Başman Süren, Ece Başman, Aslı Başman, Hüseyin Ekmekçi ve Özlem Otur görev yapacak. 

Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı Başkanı Pınar Başman Süren yaptığı açıklamada, Başman ailesi olarak çok sayıda hayır faaliyetinde bulunduklarını belirterek, Vakıf adımı ile bunu kurumsal hale getireceklerini belirtti.

Vakıf, Ali Başman, Osman Başman ve Pınar Başman Süren tarafından 9 Haziran 2021’de hayata geçirildi.

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Son Güncelleme: 27.07.2021 20:03
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