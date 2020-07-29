Mevcut müzik izinleri, bayram süresince geçerli olacak

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından verilen müzik izinleri, Kurban Bayramı için de geçerli olacak.
Ağustos tarihleri arasında Çevre Koruma Dairesi’nden herhangi bir ek izin almaksızın müzik yayını yapabilecek.
Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından verilen müzik izinleri, Kurban Bayramı için de geçerli olacak.
Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından verilen müzik izinleri, Kurban Bayramı için de geçerli olacak.
Ağustos tarihleri arasında Çevre Koruma Dairesi’nden herhangi bir ek izin almaksızın müzik yayını yapabilecek.