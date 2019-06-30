Metin Çakıcı ağır yaralandı!

29.6.2019 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Kaplıca’da Metin ÇAKICI (E-52), yapımı devam eden bir inşaatta fiyat tespiti için keşif yaptığı bir esnada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştır. Metin ÇAKICI kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından akciğerinde kanama teşhisi ile Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek burada müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.