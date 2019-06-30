Metin Çakıcı ağır yaralandı!

29.6.2019 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Kaplıca’da Metin ÇAKICI (E-52), yapımı devam eden bir inşaatta fiyat tespiti için keşif yaptığı bir esnada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştır. Metin ÇAKICI kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından akciğerinde kanama teşhisi ile Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek burada müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
30 Haziran 2019 Pazar 11:32
Son Güncelleme: 30.06.2019 12:33