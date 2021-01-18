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Meteorolojiden uyarı!

Meteoroloji Dairesi, sağanak kuvvetli yağışlar konusunda uyardı.

18 Ocak 2021 Pazartesi 14:10
Meteorolojiden uyarı!
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Meteoroloji Dairesi, sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.
Daireden yapılan açıklamada, bu akşam saat 20.00’de başlayıp yarın sabah saat 03.00’e kadar sürmesi öngörülen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Son Güncelleme: 18.01.2021 15:18
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Uyarışiddetli Yağış
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