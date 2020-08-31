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Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı... Termometreler 45 Dereceyi Görecek

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 11 derece üzerine çıkacak

31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:01
Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı... Termometreler 45 Dereceyi Görecek
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Meteoroloji Dairesi önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 45 dereceye kadar çıkacağını açıkladı. Daire, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

Dairenden yayımlanan meteorolojik uyarıya göre, bugünden başlayarak 7 Eylül’e kadar bölgeyi etkileyecek sıcak hava dalgasına bağlı olarak en yüksek hava sıcaklıkları iç kesimlerde mevsim normallerinin 8 ile 11 derece üzerinde seyrederek 42-45 derece olacak.Sahillerde ise mevsim normallerinin 5 ile 8 derece üzerinde 35-38 derece sıcaklık görülecek. Daireden yapılan açıklamada sıcak çarpması, arazi ve orman yangınları gibi olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşlar tedbirli olmaya çağırıldı.

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Son Güncelleme: 31.08.2020 14:24
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