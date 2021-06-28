Meteoroloji’den sıcak hava dalgası uyarısı

HAVA SICAKLIĞININ MEVSİM NORMALLERİNİN 5 İLE 8 °C ÜZERİNE, 42 DERECEYE KADAR ÇIKMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcak hava dalgası beklendiğini belirterek, yetkilileri ve vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede etkili olan sıcak hava dalgasına bağlı olarak yarından itibaren 4 gün, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 39 – 42 derece (mevsim normallerinin 5 ile 8 °C üzerinde) sahillerde ise 32 – 35 °C (mevsim normallerinin 3 ile 6 °C üzerinde) seyretmesi bekleniyor.

3 Temmuz Cumartesi gününden itibaren ise mevsim normalleri civarında; iç kesimlerde 36 – 39 derece, sahillerde ise 29 – 32 derece dolaylarında seyredeceği öngörülüyor.

Temmuz ayının geri kalan günlerinde ise en yüksek hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında (iç kesimlerde 37 derece, sahillerde 32 derece ve/veya 0.5 – 1.0 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Dairesi'nin haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 39-42 derece dolaylarında olacak; ardından 3 derece düşecek. 29 Haziran -5 Temmuz tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak, sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısında iç kesimlerde 39 – 42 derece ve sahillerde 32 - 35 derece ikinci yarısında ise iç kesimlerde 36 - 39 derece ve sahillerde 29 – 32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.





