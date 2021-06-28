banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
28 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
28 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
Yapmayın bunu artık!
Yapmayın bunu artık!
Arıklı’nın, Siyasetin ve KKTC’nin ‘’Ayar’’ı
Arıklı’nın, Siyasetin ve KKTC’nin ‘’Ayar’’ı
Asgari ücretli de tatil yapsın…
Asgari ücretli de tatil yapsın…
banner376

Meteoroloji’den sıcak hava dalgası uyarısı

28 Haziran 2021 Pazartesi 15:15
Meteoroloji’den sıcak hava dalgası uyarısı
banner337

HAVA SICAKLIĞININ MEVSİM NORMALLERİNİN 5 İLE 8 °C ÜZERİNE, 42 DERECEYE KADAR ÇIKMASI BEKLENİYOR 
Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcak hava dalgası beklendiğini belirterek, yetkilileri ve vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede etkili olan sıcak hava dalgasına bağlı olarak yarından itibaren 4 gün, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 39 – 42 derece (mevsim normallerinin 5 ile 8 °C üzerinde) sahillerde ise 32 – 35 °C (mevsim normallerinin 3 ile 6 °C üzerinde) seyretmesi bekleniyor.
3 Temmuz Cumartesi gününden itibaren ise mevsim normalleri civarında; iç kesimlerde 36 – 39 derece, sahillerde ise 29 – 32 derece dolaylarında seyredeceği öngörülüyor.
Temmuz ayının geri kalan günlerinde ise en yüksek hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında (iç kesimlerde 37 derece, sahillerde 32 derece ve/veya 0.5 – 1.0 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Dairesi'nin haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde 39-42 derece dolaylarında olacak; ardından 3 derece düşecek. 29 Haziran -5 Temmuz tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak, sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu olacak.

banner341
En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısında iç kesimlerde 39 – 42 derece ve sahillerde 32 - 35 derece ikinci yarısında ise  iç kesimlerde 36 - 39 derece ve sahillerde 29 – 32 derece dolaylarında   seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.



 

banner360
Son Güncelleme: 28.06.2021 15:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekilleri ve Meclis çalışanları kan bağışında bulundu
Milletvekilleri ve Meclis çalışanları kan bağışında bulundu
Meclis'te siyasi gelişmeler ve hükümet icraatları konuşuldu
Meclis'te siyasi gelişmeler ve hükümet icraatları konuşuldu
GAÜ Makina Mühendisliğinden İha Projesi
GAÜ Makina Mühendisliğinden İha Projesi
Cumhurbaşkanı Tatar Fransa Büyükelçisi’ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Fransa Büyükelçisi’ni kabul etti
Çocuklar için plaj oyunları ( Survivor) 1-2 Temmuz tarihlerinde yapılıyor
Çocuklar için plaj oyunları ( Survivor) 1-2 Temmuz tarihlerinde yapılıyor
Sanatın İyileştirici Etkisi isimli sergi açılıyor
Sanatın İyileştirici Etkisi isimli sergi açılıyor
Haber Kameramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı yeniden Tarkan Kavaz
Haber Kameramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı yeniden Tarkan Kavaz
Çavuşoğlu: “Balıkçı barınaklarının işletilmesinde yeni bir döneme geçilecek”
Çavuşoğlu: “Balıkçı barınaklarının işletilmesinde yeni bir döneme geçilecek”
Atakan: “Ülke 6 ay kaybetti”
Atakan: “Ülke 6 ay kaybetti”
Bu yılki Dünya Endüstriyel Tasarım Günü “çeşitlilik” temasıyla kutlanıyor
Bu yılki Dünya Endüstriyel Tasarım Günü “çeşitlilik” temasıyla kutlanıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim