banner386
banner414
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Kontrolden çıkan elma yüklü tır Girne – Değirmenlik anayolunda devrildi
Trafik kazası
Nöbetçi Eczaneler (11 Ocak 2023)
Nöbetçi Eczaneler (11 Ocak 2023)
Sahte para ile alışveriş yaptılar
Sahte para ile alışveriş yaptılar
Asayiş Ve Trafik Denetimleri Sürüyor
Asayiş Ve Trafik Denetimleri Sürüyor
banner404

Meteorolojiden sağanak uyarısı

11 Ocak 2023 Çarşamba 17:35
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Dairesi yarın sağanak beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Dairenin son değerlendirmelerinde, yer yer kuvvetlenmesi (21-50 kg/m2) beklenen yağışların yarın sabah 8.00’den akşam üzeri 18.00’e kadar etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 12-18 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre yağışlı hava pazartesi gününe kadar devam edecek.

Bölge, belirtilen sürede soğuk ve nemli hava kütlesi altına kalırken, en yüksek hava sıcaklığı iç kesim ve sahillerde 13-16 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı esmesi bekleniyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kontrolden çıkan elma yüklü tır Girne – Değirmenlik anayolunda devrildi
Kontrolden çıkan elma yüklü tır Girne – Değirmenlik anayolunda devrildi
Kayıp olduğu bildirilen 14 yaşındaki İlhan Sovmunadov bulundu
Kayıp olduğu bildirilen 14 yaşındaki İlhan Sovmunadov bulundu
Töre, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti heyetiyle görüştü
Töre, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti heyetiyle görüştü
2 gün tutuklu kalacak
2 gün tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlısına 2 gün tutukluluk!
Uyuşturucu zanlısına 2 gün tutukluluk!
Karadayı: “Süt üretiminde kaliteyi, hijyeni ve verimliliği artırmayı hedefliyoruz”
Karadayı: “Süt üretiminde kaliteyi, hijyeni ve verimliliği artırmayı hedefliyoruz”
Süt bedelleri ödeniyor!
Süt bedelleri ödeniyor!
KTOEÖS’ten Eğitim Bakanı’na eleştiri…
KTOEÖS’ten Eğitim Bakanı’na eleştiri…
Kıbrıs’ta iki devletli çözüme Almanya’dan ret
Kıbrıs’ta iki devletli çözüme Almanya’dan ret
Savaşan: “Gazetecilerimizin emeği ödenmez”
Savaşan: “Gazetecilerimizin emeği ödenmez”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim