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Meteorolojiden dolu, su baskını ve yıldırım uyarısı

Meteorolojiden dolu, su baskını ve yıldırım uyarısı

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:04
Meteorolojiden dolu, su baskını ve yıldırım uyarısı

“DOLU YAĞIŞI, SU BASKINI, YILDIRIM DÜŞMESİ GİBİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI”

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Meteoroloji, yağışların bugün öğleden sonradan itibaren 3 gün yer yer etkili olacağını duyurdu.

Dolu yağışı, su baskını, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunan Meteoroloji Dairesi, bugün 14.00’den itibaren Çarşamba 18.00’e kadarki süre  için ihbar yayımladı.

Meteoroloji Dairesi’nin ihbarında, “Bölgemizde devam eden sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışların yer yer etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (dolu yağışı, su baskını, yıldırım düşmesi) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.

Son Güncelleme: 17.06.2019 13:53
Anahtar Kelimeler:
KktcYagmurHava Durumu
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