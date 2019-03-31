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Meteoroloji'den yeni açıklama

Meteoroloji'den yeni açıklama

31 Mart 2019 Pazar 12:13
Meteoroloji'den yeni açıklama

YAĞIŞLAR CUMA GÜNÜNE KADAR NORMAL SEYRİNDE DEVAM EDECEK

Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler ışığında bugün özellikle Karpaz Bölgesi’nde etkili olacağı tahmin edilen  çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şartlarının ortadan kalktığı; yağışların normal seyrinde 5 Nisan  Cuma gününe  kadar yer yer sağanak yağış şeklinde devam edeceği duyuruldu.

Meteoroloji  Dairesi’nin konuyla ilgili, açıklaması şöyle:

 “Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bugün (31/03/2019) özellikle Karpaz bölgesinde etkili olacağı tahmin edilen çok kuvvetli (51-75kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış şartlarının ortadan kalktığını yağışların normal seyrinde 5/04/2019 tarihine kadar yer yer sağanak şeklinde devam edeceğini kamuoyuna duyururuz”.

Son Güncelleme: 31.03.2019 15:20
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