Meteoroloji'den yeni açıklama

YAĞIŞLAR CUMA GÜNÜNE KADAR NORMAL SEYRİNDE DEVAM EDECEK

Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler ışığında bugün özellikle Karpaz Bölgesi’nde etkili olacağı tahmin edilen çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şartlarının ortadan kalktığı; yağışların normal seyrinde 5 Nisan Cuma gününe kadar yer yer sağanak yağış şeklinde devam edeceği duyuruldu.

Meteoroloji Dairesi’nin konuyla ilgili, açıklaması şöyle:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bugün (31/03/2019) özellikle Karpaz bölgesinde etkili olacağı tahmin edilen çok kuvvetli (51-75kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış şartlarının ortadan kalktığını yağışların normal seyrinde 5/04/2019 tarihine kadar yer yer sağanak şeklinde devam edeceğini kamuoyuna duyururuz”.