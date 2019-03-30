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Meteoroloji'den kuvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji'den kuvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvetli yağış uyarısı

30 Mart 2019 Cumartesi 11:25
Meteoroloji'den kuvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi, sağanak yağışların yarın gece yarısına kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olarak devam etmesi beklendiğini belirterek, tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi açıklamasında şöyle denildi:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde etkili olan sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların, yarın gece yarısına kadar kuvvetli (21-50 km/m2) yer yer çok kuvvetli (51-75 km/m2) olarak devam etmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir

Son Güncelleme: 30.03.2019 14:53
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