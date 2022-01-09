Meteoroloji Dairesi’nden yer yer kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda, bölgemizde beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21 - 50 kg/m²) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.