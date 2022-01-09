banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Birkan Uzun’un naaşı bu akşam KKTC’ye geliyor
Birkan'ın cenazesi yarın
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak
Elektrik kesintisi yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
Bakanlık "devam" dedi
UBP'nin seçim gezileri sürüyor
UBP'den güçlü iktidar mesajı
banner404

Meteoroloji Dairesi’nden yer yer kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi, yarın (10 Ocak Pazartesi) sabah 08.00 ile 11 Ocak Salı sabah 08.00 arasında yer yer kuvvetli yağış olabileceği uyarısında bulundu.

09 Ocak 2022 Pazar 21:15
Meteoroloji Dairesi’nden yer yer kuvvetli yağış uyarısı

banner341
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda, bölgemizde beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21 - 50 kg/m²) olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.

banner360
Son Güncelleme: 10.01.2022 00:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oşan Gurup, Chain Parts Ltd., Ecopaint Ticaret Ltd. ve Oşan Ltd. şirketlerinin yeni yıl yemeği coşkuyla kutlandı
Oşan Gurup, Chain Parts Ltd., Ecopaint Ticaret Ltd. ve Oşan Ltd. şirketlerinin yeni yıl yemeği coşkuyla kutlandı
YDP'den istifalar devam ediyor
YDP'den istifalar devam ediyor
Boğaztepe'ye ateş düştü
Boğaztepe'ye ateş düştü
Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun'un cenazesi KKTC'de gözyaşlarıyla karşılandı
Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun'un cenazesi KKTC'de gözyaşlarıyla karşılandı
DP Girne Milletvekili Adayı Serhat Akpınar temaslarda bulunmaya devam ediyor
DP Girne Milletvekili Adayı Serhat Akpınar temaslarda bulunmaya devam ediyor
LAÜ öğrencilerinden sokak hayvanları için anlamlı proje
LAÜ öğrencilerinden sokak hayvanları için anlamlı proje
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
UBP Gönyeli’yi ziyaret etti
UBP Gönyeli’yi ziyaret etti
Ataoğlu: “Anavatanımızın acısını tüm kalbimizle paylaşıyoruz”
Ataoğlu: “Anavatanımızın acısını tüm kalbimizle paylaşıyoruz”
Sucuoğlu: KKTC’nin refah ve gelişme ivmesini birlikte başlatalım
Sucuoğlu: KKTC’nin refah ve gelişme ivmesini birlikte başlatalım

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim