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Meteoroloji Dairesi’nden uyarı

Meteoroloji Dairesi, bu akşam 21.00’dan yarın sabah 03.00’a kadar olan sürede sis ve toz nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 100m’nin altına düşeceği uyarısında bulundu. 

22 Mart 2021 Pazartesi 15:45
Meteoroloji Dairesi’nden uyarı
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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu gece 21.00’dan yarın sabah 03.00’a kadar olan sürede, bölgeyi etkileyen alçak basınç ve buna bağlı cephe siteminin etkisiyle gece saatlerinde sis olayı bekleniliyor. Sis ve mevcut toz hadisesi ile birlikte görüş mesafesinin yer yer 100 m'nin altına düşmesi beklenildiğinden sürücülerin yavaş ve dikkatli olmaları tavsiye edildi

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Son Güncelleme: 22.03.2021 17:01
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