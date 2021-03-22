Meteoroloji Dairesi’nden uyarı

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu gece 21.00’dan yarın sabah 03.00’a kadar olan sürede, bölgeyi etkileyen alçak basınç ve buna bağlı cephe siteminin etkisiyle gece saatlerinde sis olayı bekleniliyor. Sis ve mevcut toz hadisesi ile birlikte görüş mesafesinin yer yer 100 m'nin altına düşmesi beklenildiğinden sürücülerin yavaş ve dikkatli olmaları tavsiye edildi