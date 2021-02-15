Meteoroloji Dairesi’nden uyarı

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması, rüzgarın ise yarın ve Çarşamba günleri kuzey ve batı yönlerden fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasını istendi.

