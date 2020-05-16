Meteoroloji Dairesi’nden uyarı

Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının bugünden itibaren 22 Mayıs Cuma gününe kadar mevsim normallerinin üstünde seyredeceğini bildirdi..

Beklenen en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde, 39-42 derece dolaylarında; sahillerde ise mevsim normallerinin 7-9 derece üzerinde 33-36 derece dolaylarında seyredecek.

Daireden yapılan açıklamada sıcak çarpması, arazi ve orman yangınları gibi olumsuzluklara karşın tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Öte yandan Meteoroloji Dairesi, orta doğu üzerinden taşınacak toz zerreciklerinin bu gece yarısından19 Mayıs Salı günü gece yarısına kadar bölgemizde etkili olacağını da duyurdu.

Toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.