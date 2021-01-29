banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhurbaşkanı Tatar süreci yönetmeli
Cumhurbaşkanı Tatar süreci yönetmeli
Pandemi Hastanesi’ni tartışma zamanı mı?
Pandemi Hastanesi’ni tartışma zamanı mı?
Yeni mutasyon bizi ne kadar etkiler?
Yeni mutasyon bizi ne kadar...
Kimleri ölüme terk edelim?
Kimleri ölüme terk edelim?
banner376

Meteoroloji Dairesi'nden uyarı!

Ülkede yarın şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

29 Ocak 2021 Cuma 14:30
Meteoroloji Dairesi'nden uyarı!
banner337
banner351

Meteoroloji Dairesi bugün yaptığı açıklamada, son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olmasının, rüzgarın ise güney ve batılı yönlerden fırtına şeklinde esmesi beklendiğini belirtti.

Bölgenin 29 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor.

banner341
Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre, hava yarın parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla gök gürültülü sağanak; pazar günü parçalı bulutlu, günün ilk saatleri yer yer sağanak; pazartesi, salı ve çarşamba günü bulutlu; perşembe günü parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağışlı; cuma günü ise az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 16 - 19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, hafta sonu Güney ve Batı, diğer günlerde Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın fırtına şeklinde esecek.

banner360
Son Güncelleme: 29.01.2021 16:12
Anahtar Kelimeler:
Fırtınaşiddetli YağışMeteoroloji Dairesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar’dan tedbirlere uyun çağrısı
Tatar’dan tedbirlere uyun çağrısı
Özersay’dan halka sağduyu çağrısı
Özersay’dan halka sağduyu çağrısı
Arıklı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Karakoç ve Başkan Yardımcısı Güngörer ile görüştü
Arıklı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Karakoç ve Başkan Yardımcısı Güngörer ile görüştü
Ülke bugün kapandı…
Ülke bugün kapandı…
Gazimağusa'da sıkı denetimler güven verdi
Gazimağusa'da sıkı denetimler güven verdi
Pandemi hemşiresi Oğuz Köse'den mesaj
Pandemi hemşiresi Oğuz Köse'den mesaj
Basın Örgütleri, destek paketine basının da dahil edilmesini istedi
Basın Örgütleri, destek paketine basının da dahil edilmesini istedi
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda 5 pozitif vaka!
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda 5 pozitif vaka!
Lefkoşa Kaymakamı değişti
Lefkoşa Kaymakamı değişti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim