Meteoroloji Dairesi'nden uyarı!

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgilere göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, akşam saatleri yüksek dağlık kesimler karla karışık yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı, kıyı şeridinde 13-14 derece, iç kesimlerde ise 14-15 derece dolaylarında olacak.

FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Rüzgar, Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yağış anında yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.