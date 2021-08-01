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Meteoroloji Dairesi'nden uyarı!

Meteoroloji Dairesi hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ve orman yangını riskinin 'çok yüksek' olmasından ötürü uyarılarda bulundu.

01 Ağustos 2021 Pazar 14:50
Meteoroloji Dairesi'nden uyarı!

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgilere göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava açık geçecek.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN 5-6 DERECE ÜSTÜNDE

Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 3 ile 4 derece üzerinde seyrederek, kıyı şeridinde 37-43 derece, iç kesimlerde ise 42-44 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

“11.00-16.00 SAATLERİ ARASI 10 DAKİKADAN FAZLA GÜNEŞE ÇIKMAYIN”

Meteoroloji Dairesi, güneş altında fazla kalınmaması konusunda uyardı.

“Ultraviyole radyasyonu çok yüksek yüksek” başlığıyla yapılan uyarıda, gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11.00 – 16.00 saatleri arasında 10 dakikadan fazla güneş altında kalınmaması gerektiği belirtildi.

ULTRAVİYOLE İNDEKS DEĞERİ VE DERECESİ

Ultraviyole İndeks Değeri

Ultraviyole İndeks Derecesi

Anlamı ve Alınması Gereken Önlemler

DÜŞÜK (LOW)

Ultraviyole indeks değeri 0 ile 2 aralığında ise; bu güneşin ultraviyole ışınlarının asgari değerde zararlı olduğunu gösterir. Beyaz, kırmızı saçlı ve çok açık tenli hassas cilt yapısına sahip insanlar dışında, genellikle pek çok kimse, güneşin ekstrem değerlere ulaştığı saat 10.00 – 16.00 arasında ve bu indeks değerlerinde yanmaksızın bir saat güneşte kalabilir.

3 - 5

ORTA (MODERATE)

Bu değerler, düşük risk olasılığını işaret eder. İnsanlar 20 dakika zarar görmeksizin güneşe maruz kalabilirler. Ancak geniş siperlikli şapka ve güneş gözlükleri takmaları önerilmektedir.

6 - 7

YÜKSEK (HIGH)

İndeksin bu değerleri orta şiddette ultraviyole radyasyonu temsil eder. Olağan cilde sahip insanlar 15 dakika kadar güneşte kalabilirler. Ancak şapka ve gözlük kullanımı şiddetle önerilir. Diğer taraftan, güneşe maruz kalacak olan burun ve kulaklar mutlaka korunmalı, dudaklara koruyucu kremler sürülmelidir.

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8 - 10

ÇOK YÜKSEK (VERY HIGH)

Oldukça yüksek ultraviyole radyasyonu temsil eder. Ultraviyole radyasyona maruz kalarak, olası muhtemel zararlar için risk faktörü bu değerlerde fazladır. 10 dakikadan daha az bir süre güneşte kalınabilir. Şapka ve güneş gözlüğü gibi temel korunma araçlarının yanı sıra, dışarı çıkma zorunluluğu olan insanlar mutlaka gölgelerden yararlanmalı ve pantolon ile beraber uzun kollu giyecekler tercih edilmelidir. İndeksin bu değerlerinde her türlü açık hava sporlarından uzak durulmalıdır.

11 +

AŞIRI (EXTREME)

İndeksin bu aralıktaki değerleri, ultraviyole radyasyonun canlılar üzerinde, olası en yüksek risklerini işaret etmektedir. Güneşte kalma süresi 5 dakika ile sınırlı olmalı ve mümkünse dışarı çıkılmamalıdır. Dışarı çıkılmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda ise, olabildiğince güneşten korunmalı ve bu amaç doğrultusunda önlemler alınmalıdır.

ORMAN YANGINI RİSKİ 'ÇOK YÜKSEK'

Meteoroloji Dairesi, orman yangını ihtimali üzerine de uyarılarını yineledi.

En düşük 'nisbi nem' oranının yüzde 20 ile yüzde 40 arasında olması beklenmesi nedeniyle orman yangını riskinin 'çok yüksek' olduğu belirtilen açıklamada vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

En Düşük Nisbi Nem (2m)

Orman Yangın Olasılık İndeks Derecesi

%80'den fazla

Yangın Olasılığı Mevcut Değil

%60 - 80

Yangın Olasılığı Mevcut

%40 - 60

Yüksek

%20 - 40

Çok Yüksek

%20 den az

Kritik
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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji UyarıSıcak Hava
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