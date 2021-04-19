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Meteoroloji Dairesi'nden uyarı!

Meteoroloji Dairesi, sıcaklığın mevsim normallerinin 10-12 derece üstünde seyretmesi nedeniyle 'orman yangını' olasılığı konusunda uyardı.

19 Nisan 2021 Pazartesi 10:48
Meteoroloji Dairesi'nden uyarı!
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Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgilere göre KKTC genelinin alçak basınç istemi ile sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN 10-12 DERECE ÜSTÜNDE

Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 10 ile 12 derece üzerinde seyrederek, kıyı şeridinde 26-31 derece, iç kesimlerde ise 36-38 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

ORMAN YANGINI UYARISI

Meteoroloji Dairesi, bugün termometrelerin 36 dereceye kadar ulaşabileceğini ve bunun da yangın olasılığının ‘çok yüksek bir ihtimal’ olduğu anlamına geldiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada şu tabloya da yer verildi:

En Yüksek Sıcaklık:

36 °C

En Düşük Nisbi Nem:

% 20 - 40

Orman Yangın Olasılığı:

ORMAN YANGIN OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK

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Tahmin Tarihi:

19.04.2021

En Düşük Nisbi Nem (2m)

Orman Yangın Olasılık İndeks Derecesi

%80'den fazla

Yangın Olasılığı Mevcut Değil

%60 - 80

Yangın Olasılığı Mevcut

%40 - 60

Yüksek

%20 - 40

Çok Yüksek

%20 den az

Kritik
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Anahtar Kelimeler:
KKTC Meteoroloji DairesiOrman YangınlarıSıcak Hava
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