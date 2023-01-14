Meteoroloji Dairesi, bugün saat 12.00’den gece yarısına kadar şiddetli yağış uyarısında bulundu

Yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 12.00’den itibaren gece yarısına kadar şiddetli yağış uyarısında bulundu. Daire, yağışların özellikle doğu kesimlerde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların özellikle doğu kesimlerde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

-Fırtınamsı rüzgar uyarısı

Öte yandan bugün saat 13.00’den itibaren pazartesi günü 18.00’e kadar fırtınamsı rüzgar uyarısı yapıldı.

Açıklamada, bölge denizlerinden Taurus’da kuzey ve doğu yönlerden esmekte olan rüzgarın “7” kuvvetinde ve “fırtınamsı” şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirildi.