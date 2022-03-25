banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meteoroloji Dairesi açıkladı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
ACI KAYIP...
Atun:Sütün bu kadar pahalıya satılması,bir devlet adamı ve bir baba olarak beni rahatsız eder
SÜTÜ UCUZLATMAK YERİNE ALKOLÜ PAHALILAŞTIRMA HİÇBİR EKONOMİK AKILLA AÇIKLANAMAZ!
banner405

Meteoroloji Dairesi açıkladı

25 Mart 2022 Cuma 14:15
Meteoroloji Dairesi açıkladı

 Meteoroloji Dairesine göre yarın yer yer sağanak ve zamanla fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Sonrasında ise 1 Nisan’a kadar yağmur beklenmiyor.

banner341
Meteoroloji Dairesinin haftalık hava tahminlerine göre, hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 18-21 dereceye kadar çıkacak. Yarın yer yer sağanak yağmur bekleniyor, hava periyodun geriye kalan bölümünde de açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgarın genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, yarın kuvvetli zamanla fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor.

banner360
Son Güncelleme: 25.03.2022 14:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ACI KAYIP...
ACI KAYIP...
Atun:Sütün bu kadar pahalıya satılması,bir devlet adamı ve bir baba olarak beni rahatsız eder
Atun:Sütün bu kadar pahalıya satılması,bir devlet adamı ve bir baba olarak beni rahatsız eder
SÜTÜ UCUZLATMAK YERİNE ALKOLÜ PAHALILAŞTIRMA HİÇBİR EKONOMİK AKILLA AÇIKLANAMAZ!
SÜTÜ UCUZLATMAK YERİNE ALKOLÜ PAHALILAŞTIRMA HİÇBİR EKONOMİK AKILLA AÇIKLANAMAZ!
Alkol Türkiye'den daha pahalı olacak!
Alkol Türkiye'den daha pahalı olacak!
Tatar ‘lider’ olmak zorunda!
Tatar ‘lider’ olmak zorunda!
Sendikalar Gelecek Hafta Eylem ve Grevlere Başlayacağını Açıkladı
Sendikalar Gelecek Hafta Eylem ve Grevlere Başlayacağını Açıkladı
Güneşköy'de ani ölüm!
Güneşköy'de ani ölüm!
Gargınsu ve Alıcı’nın duruşması ertelendi
Gargınsu ve Alıcı’nın duruşması ertelendi
Yem fiyatları 110TL'den 350TL'ye çıktı!
Yem fiyatları 110TL'den 350TL'ye çıktı!
Tatar: “KKTC devletini güçlendirme çabası içerisindeyiz”
Tatar: “KKTC devletini güçlendirme çabası içerisindeyiz”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim