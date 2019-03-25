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Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağmur bekleniyor

25 Mart 2019 Pazartesi 16:17
Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağmur bekleniyor

HAFTA BOYUNCA SICAKLIK 18 İLE 21 DERECE DOLAYLARINDA
 

Meteoroloji, bölgenin alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını, bugün ve yarın sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Mart- 1 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava bugün ve yarın genellikle parçalı bulutlu olacak. bugün ve yarın sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

İç kesimler ve sahillerde en yüksek hava sıcaklığı 18 ile 21 dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli esecek.
 

Son Güncelleme: 27.03.2019 11:24
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