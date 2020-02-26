Metehan’da “geri dönme” imkanı yaratılıyor

Metehan Sınır Kapısı’nda, trafik yoğunluğu yaşanan zamanlarda trafikte beklemek istemeyen ve geri dönmek isteyen sürücülere “geri dönme” imkanı yaratılıyor.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, cadde üzerinde bulunan refüjün, sınır kapısına yaklaşık 250 metre mesafede çift yönlü olarak açılarak, kuzey ve güney istikametinde seyreden sürücülere “geri dönme” imkanı sağlanacağını bildirdi.
Açıklamada, hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle asfaltlanacak bölümde, ileriki günlerde yatay ve düşey işaretlemelerin de yapılacağı kaydedildi.