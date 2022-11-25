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Metehan Sınır Kapısı’nda ‘Black Friday’ yoğunluğu!

Efsane Cuma indirimlerini bekleyen vatandaşlar Metehan Sınır Kapısı’nda yoğunluğa sebep oldu.

25 Kasım 2022 Cuma 11:06
Metehan Sınır Kapısı’nda ‘Black Friday’ yoğunluğu!

ABD'de Şükran Günü haftası nedeniyle gözler perakende ve online satışlara çevrilmiş durumda.

‘Black Friday’ yani ‘Efsane Cuma’ indirimleri bugün itibarıyla başladı. Her yıl bu hafta Cuma günü mağazalar indirime girerken, 28 Kasım’da da ‘Siber’ satışlarının tavan yapması bekleniyor.

Black Friday'ı iple çeken vatandaşlar, Metehan Sınır Kapısı’nda yoğunluğun oluşmasına sebep oldu.

BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Black friday indirimleri genellikle 24 saat sürmektedir. Ancak yaşanan yoğunluklar ve artan talep nedeniyle birçok mağaza da kampanya süresi uzuyor ve indirimler 3-4 gün boyunca devam edebiliyor.

BLACK FRİDAY NEDİR?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.

Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.

Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

BLACK FRİDAY TARİHÇESİ

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir.

Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir.

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