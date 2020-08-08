Metehan'da geçişler kısa süreliğine durduruldu

Derinya’da 1996’da yaşanan sınır delme olaylarında hayatını kaybeden Tasos İsak ve Solomos Solomu’yu Anma Insifatifi mensubu yaklaşık 50 Kıbrıslı Rum motosikletçi Metehan geçiş noktasında eylem yaptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre motosikletçiler, anma sürüşü ve sembolik sınır kapatma eylemleri çerçevesinde bugün saat 12:00 sıralarında, Metehan geçiş noktasında eylem gerçekleştirdi, güvenlik nedeniyle geçişler kısa süreliğine durduruldu.

Motosikletçi sürücüler eylemlerine Ledra Palas geçiş noktasında devam etmek üzere Metehan geçiş noktasından ayrıldılar.