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Metehan bölgesine atılan tarihi geçmiş ilaçlar Çevre Dairesi personeli tarafından toplandı

01 Nisan 2021 Perşembe 17:15
Metehan bölgesine atılan tarihi geçmiş ilaçlar Çevre Dairesi personeli tarafından toplandı
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“TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇLAR TEHLİKELİ ATIK STATÜSÜNDE”

Lefkoşa Metehan bölgesinde, evsel atıklarla birlikte boş bir araziye atılan çok sayıda tarihi geçmiş ilaç, Çevre Koruma Dairesi personeli tarafından toplandı.

Çevre Koruma Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bir gazetede yayımlanan haber ihbar kabul edilerek soruşturma memurları tarafından yerinde inceleme gerçekleştirildi.

Çevre Koruma Dairesi personellerince yapılan inceleme sonucu, tarihi geçmiş ilaçların, evsel atıklarla beraber, boş bir arzıye atıldığı tespit edildi.

“TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇLAR TEHLİKELİ ATIK STATÜSÜNDE”

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Açıklamada, tarihi geçmiş ilaçların tehlikeli atık statüsünde olduğuna işaret edilerek, tehlikeli atıkların, atık imha tesislerinde bertaraf edilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, evsel atıklarla birlikte çöpe karışan ilaçların kimyasal maddeler olduğu hem çöpü toplayanlara hem de çevrede yaşayan insanlara zarar verirken, suya ve toprağa karışmasının ayrıca insan sağlığı açısından büyük bir tehlike arz ettiği belirtildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“‘Kirleten Öder Prensibi’ çerçevesinde tehlikeli atık sınıfına giren atıkların, kirletici tarafından bertarafının yapılması 18/2012 Sayılı Çevre Yasası tahtında yasal zorunluluk olmasına karşın, yukarıda belirtilen çevreye ve insan sağlığı açısından ciddi risk teşkil eden tehlikeli atıklar, bir defaya mahsus olarak, Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi Personeli tarafıdnan toplatılarak, tehlikeli atık depolama tesisine gönderilmiştir.

Tüm atıkların alıcı ortama atılmasının yasak olması ve 18/2012 Sayılı Çevre Yasası hükmünde cezai müyedesinin bulunmasının yanı sıra, özellikle tarihi geçmiş ilaçların Çevre Yasası tahtında tehlikeli atık (Tehlikeli atık, zehirli, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, karsinojenik, üreme açısından zehirleyici, genetik mütasyona yol açabilecek ve eko-toksik olma gibi tehlikeli özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip atıklar) niteliğinde olması nedeni ile çevreye atılmasının yasak olduğunu bir kez daha hatırlatarak, tüm ilgili çevrelerin daha duyarlı olması gerekliliğini vurguluyoruz.”

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Son Güncelleme: 01.04.2021 17:24
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