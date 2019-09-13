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Mesleki Gelişim Sertifika Programları tamamlandı

Mesleki Gelişim Sertifika Programları tamamlandı

13 Eylül 2019 Cuma 15:31
Mesleki Gelişim Sertifika Programları tamamlandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği anlaşması çerçevesinde düzenlenen ve öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimi üzerinde çok önemli katkılar sağlayacak, uluslararası akreditasyona sahip Mesleki Gelişim Sertifika Programları tamamlandı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde yer alan ve 5 gün süren eğitimleri tamamlayan öğretmenler uluslararası akreditasyona sahip sertifikalarını bugün düzenlenen törenle aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Mesleki Gelişim Sertifika Programları kapanış gününde düzenlenen sertifika takdim etkinliğine katıldı.

400’ü aşkın öğretmenin katıldığı eğitimlerin sertifika törenine ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Halil Nadiri ile bakanlığa bağlı bürokratlar katıldı.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu kapanış etkinliğinde yaptığı konuşmada Milli Eğitimin temel hedefinin gelecek nesilleri en iyi şekilde yetiştirmek olduğunu vurgulayarak, 30 senedir eğitimin içerisinde yer alan biri olarak görev yaptığı süreç içerisinde bu hedeflerden hiç şaşmadığını söyledi.

“Bugün salonları dolduran ve gelecek nesilleri yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenleri görünce heyecanımız ve motivasyonumuz kat kat artıyor” diyen Çavuşoğlu, bu sürece katkı koyan herkese teşekkür etti.

Hedeflerinin sağlıklı, mutlu, meslek sahibi, ülkesini seven, devletini gelecek nesillere taşımak isteyen gençler yetiştirmek olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Uzun yıllardır kendi kendimize birçok şey yapıyoruz. Kıbrıs Türkü’nün dünyaya dönük vizyonunu, dünyada bu işi yapan insanlarla buluşturmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, eğitimin, müfredatın, mezun olan insanlarımızın uluslararası standartlarda olması için çalıştıklarını kaydederken, “Bu küçük coğrafyayı büyük dünya ile buluşturarak büyümemiz doğru bir hedef değil midir? Biz dünya standartlarını hafızamıza yüklersek bu coğrafya büyüyecektir.” dedi

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Paydaşlarla ve eğitime katkı koymak isteyen herkesle aynı yolu yürümenin peşinde olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Paydaşlarımızla tartışmak ancak daha iyi nasıl yapabiliriz olur. Biz, paydaşlarımızın ortaya koyduğu her türlü ifadelendirmeyi bir motivasyon olarak kullanacağız. Bilmenizi isterim ki bir ülkemizin geleceğini en iyi şekilde yetiştirmek için uluslararası standartları kendimize şiar edindik.” dedi.

Eğitimin hiçbir zaman durmadığını ve herkesin gelişmeye ihtiyacının olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Herkesten öğrenecek bir şeyimiz vardır. KKTC dünya içerisinde nüfusuyla değil, ilim irfanıyla büyüyecektir. Bu anlamda öğretmenlerimizin katkıları olmazsa olmazdır. Siz olmazsanız hiçbir şey yapamayız, bu nedenle sizlerin gelişimi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda yeni eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını dileyerek, kurslara katılanları tebrik etti.

ORYANTİRİNG VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ GECE EĞİTİMLERİ

Bakan Nazım Çavuşoğlu dün ayrıca öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak adına düzenlenen Mesleki Gelişim Sertifika Programları kapsamında akşam düzenlenen Oryantiring ve Doğa Yürüyüşü gece eğitimlerine katıldı.

Etkinlikte TC Eğitim Bakanlığı ve Büyükelçilik yetkilileri ile UKÜ Rektörü Halil Nadiri de hazır bulundu.

Oryantiring konusunda düzenlenen gece eğitiminin ardından aldıkları eğitimlerle edindikleri bilgileri kullanan öğretmenler harita üzerinde gösterilen hedefleri bulmak için kampus içerisine dağıldı. Yön bulma yeteneklerini ve bilgilerini kullanarak, hedefleri bulmaya çalışan öğretmenler, topladıkları hedefleri varış noktasına bulunan yetkililere teslim ederek puan elde etti.

Doğa yürüyüşü gece eğitimiyle de başta ilk yardım, çadır kurma, uyku tulumlarını kullanma, ip bağlama gibi çeşitli teknikleri öğrenen öğretmenler eğitimlerinin ardından edindikleri bilgileri Çavuşoğlu’na sundu.

“Eğitimde Drama” kurslarına katılan öğretmenlerinde hazırladıkları oyunu sahnelediği gece sonunda ise Bakan Çavuşoğlu öğretmenlerin arasına katılarak birlikte hareket etmenin ve iletişim kurmanın önemine vurgu yapan eğitime katıldı.

Son Güncelleme: 13.09.2019 19:36
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