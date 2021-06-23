Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı Meslek Liselerine başvurular devam ediyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler başvurularını, 25 Haziran Cuma gününe kadar kendi orta okullarında öğretmenlerinin yardımı ile veya bakanlığın web sayfasında bulunan meslek liselerine başvuru formunu doldurarak yapabilecekler.
Açıklanacak olan sonuçlara göre, meslek liselerinde öğrenim hakkı elde eden öğrenciler kayıtlarını 28-30 Haziran tarihleri arasında yerleştikleri meslek liselerine yapacaktır.