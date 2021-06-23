Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı Meslek Liselerine başvurular devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler başvurularını, 25 Haziran Cuma gününe kadar kendi orta okullarında öğretmenlerinin yardımı ile veya bakanlığın web sayfasında bulunan meslek liselerine başvuru formunu doldurarak yapabilecekler.

Başvuru formunda eğitim almak istedikleri okul ve alanlarda 5 tercih yapabilecek olan öğrencilerin, hangi alanlarda öğrenim hakkı elde ettiği ise 25 Haziran Cuma günü yine bakanlığın web sayfasından diploma dereceleri ile birlikte açıklanacak.

Açıklanacak olan sonuçlara göre, meslek liselerinde öğrenim hakkı elde eden öğrenciler kayıtlarını 28-30 Haziran tarihleri arasında yerleştikleri meslek liselerine yapacaktır.