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Meslek Liselerine başvurular devam ediyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı Meslek Liselerine başvurular devam ediyor.

23 Haziran 2021 Çarşamba 16:15
Meslek Liselerine başvurular devam ediyor
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı Meslek Liselerine başvurular devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler başvurularını, 25 Haziran Cuma gününe kadar kendi orta okullarında öğretmenlerinin yardımı ile veya bakanlığın web sayfasında bulunan meslek liselerine başvuru formunu doldurarak yapabilecekler.

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Başvuru formunda eğitim almak istedikleri okul ve alanlarda 5 tercih yapabilecek olan öğrencilerin, hangi alanlarda öğrenim hakkı elde ettiği ise 25 Haziran Cuma günü yine bakanlığın web sayfasından diploma dereceleri ile birlikte açıklanacak.

Açıklanacak olan sonuçlara göre, meslek liselerinde öğrenim hakkı elde eden öğrenciler kayıtlarını 28-30 Haziran tarihleri arasında yerleştikleri meslek liselerine yapacaktır.

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Son Güncelleme: 23.06.2021 17:05
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