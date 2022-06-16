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Meslek liselerine başvurular başlıyor

16 Haziran 2022 Perşembe 13:45
Meslek liselerine başvurular başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı meslek liselerine başvurular, 23 - 27 Haziran tarihleri arasında kabul edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için meslek liselerinin 9. sınıflarına başvuracak öğrenciler, başvurularını 23 - 27 Haziran (her iki tarih dahil) tarihlerinde mezun oldukları okullarda yapacak. Özel okullardan mezun olup mesleki eğitim almak isteyen öğrenciler ise başvurularını herhangi bir meslek lisesinde yapabilecek.

Başvuru formunda, eğitim almak istedikleri okul ve alanlarda beş tercih yapabilecek olan öğrencilerin hangi alanlarda öğrenim hakkı elde ettiği ise 28 Haziran Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sayfası mebnet.net adresinden, diploma dereceleri ile birlikte açıklanacak.

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Açıklanacak sonuçlara göre meslek liselerinde öğrenim hakkı elde eden öğrenciler kayıtlarını 28 - 30 Haziran (her iki tarih dahil) tarihleri arasında yerleşme hakkı kazandıkları meslek liselerine yapacak.

- İkinci tur başvurular 1 - 5 Eylül tarihleri arasında

İlk tur başvuru tarihlerinde başvuru yapamayan veya başvurmuş olduğu alanda yeterli kontenjan bulunmaması durumunda açıkta kalan öğrenciler için ise 1-5 Eylül (her iki tarih dahil) tarihlerinde ikinci tur başvurular alınacak.

İkinci tur başvurularını yapan öğrencilerin hangi alanlarda öğrenim hakkı elde ettiği 6 Eylül Salı günü açıklanacak.

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Son Güncelleme: 16.06.2022 14:36
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