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“Meslek etiğinin en büyük kuralı tarafsız bir medya, tarafsız bir haberci olmak”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Basın ve Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir, dijitalleşen dünyada basın konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:56
“Meslek etiğinin en büyük kuralı tarafsız bir medya, tarafsız bir haberci olmak”
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Özdemir, eski basın ve dijitalleşen dünyada ki basın konusu hakkında yaptığı açıklamalarda; “Dijital dünya hayatımızın vazgeçilmezi. Günümüz teknolojisi ile yetişen çovukların, yeni neslin içerisinde doğduğu bir dünya. Bizler eskiden haberleri gazetelerden okuyorduk, televizyondan izliyorduk. Pandemi süreci bizi tamamen dijital dünyanın içerisine kilitledi.
Dijitalleşen dünyada da enformasyon akışı o kadar fazla ki, eskiden bir haber televizyonda çıkıyordu ertesi gün gazetelerde yer alıyordu. Köşe yazıları özenle takip ediliyordu. Radyoda yayınlanan arkası yarın programları özenle dinleniliyordu. Bunların insanların hayal gücünü geliştiriyordu” dedi.

“Dijitalleşen Dünyada 1 Saat Sonra Haberler Değerini Kaydetmeye Başlıyor”

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Özdemir; “Eskiden üşünebilen bir nesil vardı. Üzücü olan kısım artık düşünmeden, paket bir şekilde servis edilen enformasyonun hızlı bir şekilde arttığı dijital bir dünya var. Eskiden haberler 1-2 gün bazen haftalarca gündemde kalıyor, tazeliğini koruyordu. Bununla beraber haberlerinde artık en fazla 1 saatlik değeri var. Haber devamlılık arz etmiyorsa gündeme düşen bir haber erkenden tazeliğini kaybediyor. Güncel kalabilmek adına habire yeni haberler bazende haber değeri bile olmayan konularında haberleştirilip servis edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla dijital basın eski basını aratacak gibi görünüyor” dedi.

“Haberlerin Servis Edildiği Kadarını Görüyoruz, Geri Planlarını Göremiyoruz”

Basın özgürlüğü hakkında açıklamalarda bulunan Özdemir;  “Her meslekte olduğu gibi hiç kuşkusuz ki basınında etik kuralları var. Bu etik kurallar ne kadar uygulanabiliyor, ne kadar özgürler tartışılır.Sadece dijital basın olarak düşünmeyelim, geçmişe de gidecek olursak  eskidende aynı şekilde rahatsız olunan  bir basın vardı aslında. Özellikle 3.Dünya ülkelerinin büyük bir isyanı var. Dünyadada enformasyon akışı belirli büyük basın ajansları aracılığı ile oluyor. Örnek olarak ne yazık ki Kuzey Irak'ta ki haberleri Orta Doğu'da, Filistinde yaşanan olayları orada ki basın kuruluşunun servis ettiği tarafını görüyoruz, geri planını göremiyoruz. Basın aracılığı ile bazen masum insanlar bile terörist olarak servis edilebiliyor, terörist olan insan masum olarakta gösterilebiliyor. 
Biz öğrencilerimizi etik kurallar çerçevesinde yetiştiriyoruz. Her şeyden önce meslek etiğinin en büyük kuralı tarafsız bir medya, tarafsız bir haberci olarak haberi ele alıp doğru bir şekilde servis etmek gerekiyor. Fakat bugün ne kadar doğru ve tarafsız bilgi servis ediliyor belirsizdir. Kendi medyamızada bakarsak tek bir haberin bir çok farklı versiyonunu görüyoruz.  Medya patronlarınında tarafsızlığı savunacak şekilde basın kuruluşunda yer alan basın mensubu çalışanlarınada belli özgürlük alanları sağlaması gerekiyor. Malesef ki küçük bir basın kuruluşunda bile bunun baskı unsuru olarak kullanıldığını görüyoruz” dedi.

Sosyal medya okur yazarlılığının önemi hakkında açıklamalarda bulunan Özdemir; “Dijitalleşen dünyada sosyal medyada basın konusunda geniş bir yer kaplıyor. Teknoloji çağında olduğumuz için sosyal medya okur yazarlığınıda artık ilkokul seviyesine düşürerek, etkili bir şekilde algılayan, bilinçli gençler yetiştirmek zorundayız. Yoksa o kadar hızlı ve kirli enformasyon akışı var ki dijital dünyada hangisinin doğru olduğu tespit edilemiyor” dedi.

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