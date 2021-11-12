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Meslek edindirme kurslarıyla ilgili çalışma başlatıldı

TC Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Koordinasyonu’nda 2022’de ihtiyaca göre mesleki eğitim kurslarının açılacağı ve bu kurs müfredatlarının Türkiye’den ilgili kurumlarca destekleneceği açıklandı. Türkiye’den 9-11 Kasım tarihlerinde gelen heyet, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşme yaptı.

12 Kasım 2021 Cuma 11:15
Meslek edindirme kurslarıyla ilgili çalışma başlatıldı

Türkiye Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Kurumu’ndan (İŞKUR) gelen heyet 9 ve 11 Kasım’da ilgili kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile istişarelerde bulundu. 

Heyette Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yetkililer de bulundu.

Mevcut işgücünün yeterliliğinin ölçüldüğü bir çalışmanın yapıldığı kaydedilen açıklamada eğitimlerin bu çalışmada ortaya çıkan ihtiyaca ve geleceğin meslekleri dikkate alınarak tasarlanacağı ifade edildi.

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KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMI DESTEKLENECEK

İstişarelerde KKTC’de kadınların işgücü piyasasındaki mevcut durumu ve kadınların ekonomik güçlenmesi bağlamında yapılabilecek çalışmaların da ele alındığı ifade edildi.

Mesleki eğitim kurslarının, 2022’de, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstatistik Kurumu, Gençlik Dairesi, YÖDAK ve ilgili meslek örgütleri ile gerçekleştirilen toplantılarda elde edilen veriler de dikkate alınarak düzenleneceği belirtildi.

Eğitimlerin kalitesinin eğitime katılanların istihdam edilebilirliğini artırdığı gibi işletmelerin rekabet gücüne de katkı koyduğuna dikkat çekildi.

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Son Güncelleme: 12.11.2021 13:45
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