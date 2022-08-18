Meserya belediyesine kadın eli değecek

MESERYA BELEDİYESİNE KADIN ELİ DEĞECEK

Güney Meserya UBP kadın kolları sorumlusu Çelen Beycanlı MESERYA Belediye başkanlığı için kolları sıvadı. Mesarya bölgesinde bu günde kadar kadın belediye başkanı olmadı. Mesarya bölgesinde kadın eli değmesinin zamanı geldiğini belirtti.

Bölge halkı ile yaptığımız temaslarda kadınlarında belediye başkanlığı görevini laiki ile yapabileceğini ve çok güzel işlere imza atacaklarına inandıklarını ifade ettiler. Çelen Beycanlı’nın bu kararı almasında en büyük eti kadınlardan gelen büyük istek olduğudur.

Eşi Hasan Basri Beycanlı’nın uzun süre belediye başkanlığı yapmasından dolayı kendisinin belediyecilik konusunda bilgi birikimine ve tecrübeye sahip olduğunu ifade etti.

Partisinin kendisini aday göstermesi durumunda seçimi kazanacağını ve mesaryada bir ilki gerçekleştireceğini söyledi.