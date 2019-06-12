Mesarya Education House ve NCUK arasındaki ortaklığın tanıtım kokteyli yapıldı

Mesarya Teknik Üniversitesi’nin yan kuruluşu olan Mesarya Education House ve Northern Consortium UK (NCUK) arasındaki ortaklığın tanıtım kokteyli Lefkoşa Bedesten’de yapıldı.

Kokteyle, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da katıldı.

NCUK’in dünyaca kabul edilen prestijli akredite ve değerlendirme kuruluşu olan NARIC tarafından akredite olmuş programları, KKTC’de de Mesarya Education House ile birlikte 14 Ekim 2019 tarihi itibariyle eğitime başlayacak.

NCUK programını tamamlayan öğrenciler, İngiltere’deki 16 NCUK üyesi üniversitenin ve yine İngiltere, ABD ve Avustralya’da bulunan diğer partner üniversitelerin en az birine kesin kabul garantisine sahip olacak.

