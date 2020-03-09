Merve Altuner Health Center açıldı

Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk konuşmasında, “Sağlık ve dengeli beslenme ve düzensiz egzersiz yapmaktır. Beslenme ve diyet uzmanlarının bizim ülkemizdeki en önemli yeri dünyada görülen şeker hastalığı bizde yüzde 11 oranındadır. Gizli şekerle birlikte bu oran yüzde 30’ları bulmaktadır yani toplumun yarısı şeker hastasıdır.

Büyük uğraşlar sonucu bu şirin sağlık merkezi hayata geçmiştir. Çalışanlara başarılar dilerim ve hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilip sağlık merkezi gezildi. (MHA)