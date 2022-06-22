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Mersinlik’teki yangınla ilgili soruşturmada 2 kişi tutuklandı 

22 Haziran 2022 Çarşamba 13:15
Mersinlik’teki yangınla ilgili soruşturmada 2 kişi tutuklandı 

Yangın kuzey ve güneyde kısmen kontrol altında

Kaymakam Toroslu: “Tehlike henüz geçmedi, 2 kişi tutuklandı, yaralanan 1 itfaiye personeli ve dumandan etkilenen 3 kişi hastanede”

Ardahan-Mersinlik yolu sivil trafiğe kapatıldı

İskele’ye bağlı Mersinlik köyü bölgesinde dün 14.00’te başlayan ve rüzgar nedeniyle genişleyerek devam eden yangının söndürülmesi için seferberlik yoğunlaşırken, yangınla ilgili polis soruşturmasında iki kişi tutuklandı.

Bölgede şu ana dek yanan alanın 2 bin 600 dönüm olduğu açıklandı.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralanan bir itfaiye personeli ile dumandan etkilenen üç kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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Ardahan-Mersinlik yolu yangın nedeniyle sivil trafiğe kapatıldı.

-Toroslu: “Şu ana dek 2 bin 600 dönüm yandı… Tehlike henüz geçmedi”

Yangın bölgesinde TAK ve BRTK muhabirlerine açıklama yapan İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Mersinlik’in kuzey ve güney bölgesindeki yangının kısmen kontrol altına alındığını ancak tehlikenin henüz geçmediğini söyledi.

Toroslu, şu ana dek 2 bin 600 dönüm ormanlık ve makilik alanın yandığını kaydetti.

Mersinlik’teki tehlikenin halen sürdüğünü ancak köyün tahliye edilip edilmeyeceğinin rüzgara bağlı olduğunu ifade eden Kaymakam Toroslu, tahliye için gerekli önlemlerin alındığını ancak şu anda tahliye yapılmadığını belirtti.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın varmak üzere olduğu yangın bölgesine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da gitti. Türkiye temaslarını tamamlayarak yurda dönecek İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in de Ercan’dan direkt yangın bölgesine gideceği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 22.06.2022 13:39
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