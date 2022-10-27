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Mersinlik Yangınıyla İlgili Araştırma Komitesi Toplandı

27 Ekim 2022 Perşembe 17:15
Mersinlik Yangınıyla İlgili Araştırma Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi, “21 Haziran 2022 Tarihinde Meydana Gelen Mersinlik Bölgesindeki Orman Yangını Nedeni ile İlgili Meclis Araştırma Komitesi” bugün toplanarak çalışmalarına devam etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, komite saat 14.00’te UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Komite, davetlileri dinlemeye bir sonraki toplantıda da devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Tatlısu Polis Karakolu, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü’nden yetkililer ile Cemil Karzaoğlu katılarak görüşlerini komiteye aktardı.

UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında toplanan “21 Haziran 2022 Tarihinde Meydana Gelen Mersinlik Bölgesindeki Orman Yangını Nedeni ile İlgili Meclis Araştırma Komitesi” toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Erkut Şahali ve UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil ile Hasan Küçük katıldı.

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Son Güncelleme: 27.10.2022 17:53
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