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Mersinlik Kaplıca yolunda kaza!

Dikkatsizlik ve ihmalkarlık kazaya sebep oldu..

26 Ağustos 2020 Çarşamba 08:54
Mersinlik Kaplıca yolunda kaza!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 01:15 sularında, Mersinlik Kaplıca 3-4 km’leri arası, eski asfalt yol üzerinde, Karakum Girne’de sakin A.A.(E-26), yönetimindeki HK 471 plakalı araç ile Batı istikametinden Doğu istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan yoldan çıkarak 17 metre derinlikteki deniz kenarında bulunan kaya parçalarına aracının ön kısmı ile vurmuş ve buna müteakip araç bir takla atıp deniz içerisine tavanı üzerinde durmak suretiyle düşmüştür..

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor..

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Anahtar Kelimeler:
Mersinlik Kaplıca Yolunda Kaza
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