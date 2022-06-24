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Mersinlik bölgesindeki yangın 4’üncü gününde

Mersinlik Bölgesindeki Yangın 4’üncü Gününde… yangına Havadan Müdahale Sabah Yeniden Başladı

24 Haziran 2022 Cuma 08:00
Mersinlik bölgesindeki yangın 4’üncü gününde

Alevlerin Kantara yönünde ilerlemesi engellendi... Alevler şu anda kuzey batı yönünde denize doğru ilerliyor

Mersinlik bölgesinde Salı günü öğle saatlerinde başlayan yangının söndürülmesi için çabalar dördüncü gününe girdi.

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Havanın kararmasıyla havadan müdahalenin durmasının ardından rüzgarın da etkisiyle yangının hızla yayılması üzerine dün gece zorlu saatler yaşandı.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, yangına havadan müdahalenin yeniden başladığını, dün geceki çabalarla alevlerin Kantara yönünde ilerlemesinin engellendiğini söyledi.

Toroslu, şu anda yangının Mersinlik’in kuzey batı yönünde denize doğru ilerlediğini bildirdi.

Dün havadan toplam 11 araçla yangına müdahale edildiğini ancak havanın kararmasıyla gece görüşü olmadığı için havadan müdahalenin durduğunu kaydeden Toroslu, ancak karadan müdahalenin devam ettiğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 24.06.2022 08:59
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