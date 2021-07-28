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Mersinli Muhtarlar Gazimağusa Belediyesi'ni ziyaret etti

Mağusa Muhtarlar Derneği’nin davetlisi olarak ülkemize gelen Türkiye Muhtarlar Federasyonu’ndan Mersin Şubesi’ne bağlı 11 muhtar bugün Gazimağusa Belediyesini ziyaret etti.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:39
Mersinli Muhtarlar Gazimağusa Belediyesi'ni ziyaret etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, pandemi nedeniyle 2 ülke arasındaki gidiş gelişlerin azaldığını, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi’nin kardeş şehir olduğunu, ilişkilerin devam ettiğini, Türkiye’den gelen muhtarların da KKTC’deki muhtarlara deneyimlerini aktarmasını isteyerek, merkezi idarelerin ülkeyi yönettiğini ancak insanları doğumundan ölümüne kadar en yakın bilen muhtarların olduğunu söyledi. Gazimağusa’da Maraş konusunun gündemde olduğunu 46 yıl kapalı kalan bir bölgenin yanında belediyecilik yapmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Arter, Maraş’ta kamu alanlarının düzenlenmesi ve insanların bölgeye ziyaretinin başladığını, bunları yaparken komşuları rahatsız etmemek gerektiğini, hareketlenmenin Rum liderliği ile yapılan görüşmelere olumlu yansımasının olmasını diledi.

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Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mersin Şubesi Başkanı İbrahim Soysal ise, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayarak, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve şehitleri rahmetle andığını ifade etti. Soysal, Mersin muhtarları olarak ülkeye ilk kez geldiklerini, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Mağusa Muhtarlar Derneği Mustafa Yeşilleme ve KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli’ye teşekkür etti. Bu birlikteliğin devamını da dileyen Soysal, Başkan İsmail Arter’e de teşekkür ederek, Başkan İsmail Arter’e takdir belgesi takdim etti.

Mağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme de Başkan İsmail Arter’in her taleplerine olumlu cevap verdiğini ve derneklerine her zaman destek olduğunu ifade ederek teşekkür etti.

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