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Mersin’den Girne’ye yüzen 9 sporcu, 30 saatte Girne’ye ulaştı

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master yüzücülerinden oluşan 9 sporcu, 30 saatlik yüzmenin ardından Girne’ye ulaştı.

Mersin’den Girne’ye yüzen 9 sporcu, 30 saatte Girne’ye ulaştı

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master yüzücülerinden oluşan 9 sporcu, 30 saatlik yüzmenin ardından Girne’ye ulaştı.

03 Eylül 2019 Salı 11:18
Mersin’den Girne’ye yüzen 9 sporcu, 30 saatte Girne’ye ulaştı

Yenişehir Belediyesi’nin desteğiyle Mersin’den Girne’ye kadar yüzen Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master yüzücülerinden oluşan 9 sporcu, 30 saatlik yüzmenin ardından Girne’ye ulaştı.
Yüzücüler, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e vekalet eden belediye meclisi üyesi Metin Solunoğlu’nun da aralarında bulunduğu heyet tarafından Girne Antik Liman’da Türk bayrakları ve KKTC bayraklarıyla karşılandı. 
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Mersin ile Kıbrıs arasında yeni bir uluslar arası yüzme parkurunun tanımlanmasını sağlayan ekipte Prof. Dr Sadık Ersöz, triatlet Doç Dr. Pınar Arpınar Avşar, Dr. Mustafa Şakir Başaran, Temel Yakşi, Boran Karataş, Erman Akkaya, Beril Telsiz, Dr. Güneş Kibar’ın yanı sıra KKTC vatandaşı yüzücü Osman Akkuş yer aldı.

ÖZYİĞİT: “AMBARGOLARA KARŞI KULAÇ ATILDI”
Yüzücülerin Girne’ye öğlen gelmesinin ardından akşam Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve yüzücüler basın toplantısı düzenledi. 

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Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit konuşmasında 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde başlayan ve 30 saat süren etkinlikte Mersin Aydıncıktan Girne’ye yüzerek gelen sporcuları tebrik etti. Abdullah Özyiğit, Mersin ile Girne arasında atılan kulaçların amacının, Kıbrıs Türklerine uygulanan haksız ambargolara karşı bir duruş sergilemek olduğunu ifade ederek, iki şehir arasında sportif faaliyetlerin geliştirilmesine vesile olmasını diledi.

GÜNGÖRDÜ: “GİRNE’DE GÖRMEKTEN MUTLU OLDUK”
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise 1 Eylül Dünya Barış Gününde “Barışa kulaç at” sloganıyla yüzmeye başlayan sporcuların çok önemli bir mesaj verdiklerini söyledi. Nidai Güngördü, herkesin sevgi, saygı ve hoşgörüye ihtiyacı olduğunu belirterek, kulaçların bu anlamda atıldığını ifade etti. Güngördü, Başkan Özyiğit, yüzücüler ve hakemleri Girne’de görmekten mutlu olduğunu belirterek,  etkinliğin ve iki şehir arasındaki işbirliğinin önümüzdeki yıllarda gelişmesini temenni etti. 

KİBAR: “6 AY YÜZEBİLECEĞİNİZ BİR PARKUR”
Dr. Güneş Kibar, Hacettepe takımı olarak daha önce Manş denizini yüzerek geçtiklerini ancak çok üşüdüklerini belirterek, Mersin ile Girne arasındaki suyun dalgalı olduğunu ancak ılık olması nedeniyle 6 ay boyunca bu parkurun kullanılabileceğini söyledi. Dr. Güneş Kibar, Kıbrıs ile Türkiye arasındaki mesafenin ne kadar yakın olduğuna dikkat çekmek için kafessiz yüzdüklerini kaydetti.

 

Son Güncelleme: 03.09.2019 14:47
Anahtar Kelimeler:
Mersin’den Girne’ye Yüzme
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