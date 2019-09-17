banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101447
ALTIN
275.967
DOLAR
5.6965
STERLİN
7.1392
EURO
6.2970
Cep telefonları incelenecek
CEP TELEFONLARI İNCELENECEK
Sahte doktor tutuklandı
SAHTE DOKTOR TUTUKLANDI
Sahte doktor tutuklandı
SAHTE DOKTOR TUTUKLANDI
Şüpheli hareketleri ele verdi!
ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ!
banner307
Flaş Haber
Sahte doktor tutuklandı
Kapat

Mersin Valisi su, KKTC Mersin Başkonsolosluğu’na atanan Mendeli’yi kabul etti

Mersin Valisi su, KKTC Mersin Başkonsolosluğu’na atanan Mendeli’yi kabul etti

17 Eylül 2019 Salı 16:15
Mersin Valisi su, KKTC Mersin Başkonsolosluğu’na atanan Mendeli’yi kabul etti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, KKTC Mersin Başkonsolosluğu’na atanan Zalihe Mendeli’yi makamında kabul etti.

Başkonsolosluk’tan yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce göreve başlayan Mendeli’ye yeni görevinde başarılar dileyen Vali Su, Mersin’in KKTC ile Türkiye ilişkilerinde özel bir yerinin olduğunu belirtti. 

banner317
Her zaman her alanda işbirliklerine hazır olduklarını ifade eden Vali Su iki ülke arasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başkonsolos Mendeli de bundan 15 yıl önce Muavin Konsolos olarak geldiği Mersin’de bu kez Başkonsolos olarak görev yapacak olmaktan son derece heyecan ve onur duyduğunu belirtti.

Mendeli, gerek mesafe gerekse sosyolojik, kültürel ve iklim olarak çok benzemesi nedeniyle Mersin’de kendisini her daim evinde hissettiğini kaydetti.
 

Son Güncelleme: 17.09.2019 19:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suudi Arabistan Kralı'ndan “saldırılarla başa çıkabiliriz“ açıklaması
Suudi Arabistan Kralı'ndan “saldırılarla başa çıkabiliriz“ açıklaması
Çalışma Bakanlığı: “sosyal Sigortalar Dairesi’nin Borç Yapılandırmasında Olduğu Bankanın Kredi Faizinde İndirime Gitmesi İçin Gerekli Girişim Yapıldı”
Çalışma Bakanlığı: “sosyal Sigortalar Dairesi’nin Borç Yapılandırmasında Olduğu Bankanın Kredi Faizinde İndirime Gitmesi İçin Gerekli Girişim Yapıldı”
Güzelyurt Ve Lefke’de Yarın Elektrik Kesintisi Var
Güzelyurt Ve Lefke’de Yarın Elektrik Kesintisi Var
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi içme ve kullanma suyu ile gıda güvenliği denetimlerine devam ediyor
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi içme ve kullanma suyu ile gıda güvenliği denetimlerine devam ediyor
Sucuoğlu: “Çalışma affı hazır, Meclis açılınca yasalaştıracağız”
Sucuoğlu: “Çalışma affı hazır, Meclis açılınca yasalaştıracağız”
Başbakan Ersin Tatar, MTG yönetim kurulunu kabul etti
Başbakan Ersin Tatar, MTG yönetim kurulunu kabul etti
Yeni adli yıl başladı
Yeni adli yıl başladı
Bağımsızlık Yolu: "Gece kulüpleri kapatılsın"
Bağımsızlık Yolu: "Gece kulüpleri kapatılsın"
Cumhurbaşkanı Akıncı yeni adli yıl açılışı nedeniyle mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Akıncı yeni adli yıl açılışı nedeniyle mesaj yayımladı
Girne’de çevre yolundaki yağmursuyu giderleri temizleniyor
Girne’de çevre yolundaki yağmursuyu giderleri temizleniyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim