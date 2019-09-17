Mersin Valisi su, KKTC Mersin Başkonsolosluğu’na atanan Mendeli’yi kabul etti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, KKTC Mersin Başkonsolosluğu’na atanan Zalihe Mendeli’yi makamında kabul etti.

Başkonsolosluk’tan yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce göreve başlayan Mendeli’ye yeni görevinde başarılar dileyen Vali Su, Mersin’in KKTC ile Türkiye ilişkilerinde özel bir yerinin olduğunu belirtti.

Her zaman her alanda işbirliklerine hazır olduklarını ifade eden Vali Su iki ülke arasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başkonsolos Mendeli de bundan 15 yıl önce Muavin Konsolos olarak geldiği Mersin’de bu kez Başkonsolos olarak görev yapacak olmaktan son derece heyecan ve onur duyduğunu belirtti.

Mendeli, gerek mesafe gerekse sosyolojik, kültürel ve iklim olarak çok benzemesi nedeniyle Mersin’de kendisini her daim evinde hissettiğini kaydetti.

