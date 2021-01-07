Mersin ile KKTC arasındaki yüzme geçişi “Yılın Performansları” oylamasına dahil edildi

MERSİN İLE KKTC ARASINDAKİ YÜZME GEÇİŞİ “YILIN PERFORMANSLARI” OYLAMASINA DAHİL EDİLDİ

KKTC MERSİN BAŞKONSOLOSU MENDELİ: “ULUSLARARASI BİR KURULUŞ İLK KEZ KKTC İLE İLGİLİ BİR ORGANİZASYONU TANIDI”

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, “uluslararası bir kuruluşun ilk kez KKTC ile ilgili bir organizasyonu tanıdığını” ve Mersin ile KKTC arasındaki yüzme geçişinin “Yılın Performansları” oylamasına dahil edildiğini açıkladı.

Mendeli, Mersin ve KKTC arasındaki “Barış Parkuru”nun dünya genelinde tanınması ve resmiyet kazanması amacıyla Dünya Açık Su Yüzme Birliği’ne (WOWSA) yapılan başvurunun kabul edildiğini bildirdi.

Mendeli yaptığı yazılı açıklamada, KKTC Mersin Başkonsolosluğu ile Yenişehir Belediyesi’nin girişimleri neticesinde Mersin ve KKTC arasındaki yüzme parkurunun dünya genelinde tanınması ve resmiyet kazanması amacıyla Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin Dünya Açık Su Birliği’ne (World Open Water Association) başvuru yaptığını kaydetti.

Başvurunun kabul edildiğini belirten Mendeli, Mersin ile KKTC arasındaki yüzme geçişinin “Yılın Performansları” oylamasına da dâhil edildiğini belirtti.

Açıklamada https://openwaterswimming.com/performance-of-the-year/ linki tıklanarak oy verilebileceği kaydedildi.