Mersin'den KKTC'ye yüzmeye başladılar

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs'a" etkinliği için Anamur İskelesi'nde bir araya gelen ilçe protokolü, Tüzmen ve yüzücülere Türk bayrağını teslim etti.

Tüzmen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hava şartlarının iyi olması durumunda 20 Temmuz'da kıyıya varacaklarını söyledi.

Dünyanın en güzel tasarımını, en güzel bayrağını KKTC'ye götürmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Tüzmen, "Bazıları bu tabiri sevmiyor ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim yavru vatanımızdır. Burası ana vatandır, orası yavru vatandır. Hatta sayın Cumhurbaşkanlarımız son dönemde bu tanımı daha da ilerlettiler; Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan olmak üzere üç devlet bir millet kavramını ortaya koydular. Dolayısıyla bizim taşıyacağımız bayrak, bizim soydaşlarımıza karşı kıyıda onların daima yanında ve her zaman beraber çalışma isteğimiz olduğunu gösterecek bir davranış olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tüzmen denize atlayarak yüzmeye başladı.

Katılımcılar, Anamur ilçesinde aldıkları Türk bayrağını, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümüne denk gelen 20 Temmuz'da Girne Çıkarma Plajı'ndaki KKTC Sahil Güvenlik yetkililerine teslim edecek.

Türkiye Yüzme Federasyonu hakemlerinin gözlemci olarak takip edeceği 90 kilometrelik parkurda sporcuların sağlık durumları teknedeki sağlık ekibince izlenecek.

Herhangi bir olumsuzluğa karşı Sahil Güvenlik ekipleri de katılımcılara eşlik edecek.

Etkinlikle KKTC'nin uluslararası spor oyunlarında maruz kaldığı ambargolara da dikkat çekilecek.