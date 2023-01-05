Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Mendeli, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haberde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var" başlıklı fotoğrafına oy veren Mendeli, çevre-yaşamda Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini", sporda da Mustafa Ünal Uysal'ın "Mersin'de triatlon heyecanı" karesini seçti.

Başkonsolos Zalihe Mendeli, üç kategoride sunulan fotoğrafların hepsinin değerli olduğunu söyledi.

Seçim yapmakta zorlandığını belirten Mendeli, "Anadolu Ajansının çalışmalarını yakından takip ediyorum ve muhabirlerini inanılmaz başarılı buluyorum. Faaliyetleri çok güzel. Oylamaya sunulan fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. İmkanım olsaydı hepsine oy verirdim. Böyle bir oylamaya katıldığım için onur duydum." dedi.