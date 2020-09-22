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Merkezi Av Komisyonundan Avcı Eğitimi Almak İsteyen Kişilere Açıklama

AVCILIK EĞİTİMİ VE SINAVLARI 3-4 EKİM’DE YAPILACAK

22 Eylül 2020 Salı 15:24
Merkezi Av Komisyonundan Avcı Eğitimi Almak İsteyen Kişilere Açıklama
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AVCILIK EĞİTİMİ VE SINAVLARI 3-4 EKİM’DE YAPILACAK

Lefkoşa, 22 Eylül 20 : Avcı Eğitim Komisyonu Atanma ve Avcı Eğitimi Tüzüğü kuralları gereği, yeni avcı olacak kişilere yönelik 2020 yılı ikinci eğitim dönemi çerçevesinde, Avcı Eğitim Komisyonu tarafından 3 ve 4 Ekim tarihlerinde eğitim verileceği bildirildi.

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Merkezi Av Komisyonu’ndan verilen bilgiye göre, verilecek eğitim neticesinde yapılacak sınavda başarı gösterenlerden 21 yaşını doldurmuş kişilere “Av Ruhsatı Çıkarabilir Belgesi” ile 18-21 yaş arasındaki kişilere de “Öğrenci Av Belgesi” verilecek.

Öğrenci avcı adayı ve avcı adayı kişilerin dilekçeleri ile birlikte, kimlik kartı fotokopisi, av ruhsatı almaya engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu’ndan alınacak rapor. (Ruh Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları, Ortopedi ve Nöroloji (Epilepsi) uzmanlarından alınacak ve “Avcılık Yapmaya Uygundur” ibaresi yer alacak.), iki vesikalık fotoğraf ve Polis Genel Müdürlüğü’nden alınacak Sabıka Kayıt Belgesi sunması gerekiyor.

Adayların, 3 ve 4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan eğitim ve sınava başvuru için 1 Ekim Perşembe, tarihine kadar Kaymakamlıklara veya Avcı Eğitim Komisyonu’na (Avcılık Federasyonu Binası) müracaat etmeleri gerekiyor.

(RU/ŞEB)
 
 

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